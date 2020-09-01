Создана комиссия в связи с возгоранием в маршрутном автобусе в Баку

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) создало комиссию в связи с возгоранием в автобусе №24 (госномер 99 JH 246), находящемся в эксплуатации ООО "BakuBus", сообщает во вторник Trend со ссылкой на БТА.

Вопросы, связанные с происшествием, будут расследованы комиссией, и общественность будет проинформирована о результатах.

Напомним, что сегодня утром в автобусе №24 произошло возгорание. В соответствии с инструкцией водитель сразу высадил пассажиров, поэтому пострадавших среди них нет.

(Текст: Кямаля Сеидова)