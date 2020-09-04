В Баку возбуждено уголовное дело в связи с обрушением подъемного крана, названа предварительная причина аварии

БАКУ /Trend/ - Названа предварительная причина обрушения подъемного крана в Баку.

Как сообщил в пятницу Trend юрист компании Qarant İnşaat 2012, которая ведет строительные работы на территории, Фарид Гасанов, кран был в нерабочем состоянии.

"Около двух месяцев назад мы подписали контракт с компанией ООО Kran Group, которой принадлежит подъемный кран. Согласно условиям контракта, кран должен был быть установлен на территории и сдан нашей компании. Поскольку инцидент произошел во время установки крана, ответственность ложиться на ООО Kran Group", - сказал Гасанов.

Он добавил, что причиной обрушения стало несоблюдение правил техники безопасности при установке крана, в результате чего скончался один человек.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре, сотрудники органов прокуратуры немедленно прибыв на место происшествия осмотрели труп с участием судебно-медицинских экспертов и экспертов по безопасности, а также были предприняты другие неотложные процессуальные шаги. Было установлено, что Эльвин Джафаров 1983 года рождения, поднявшийся в кабину оператора крана, чтобы удостовериться, находится ли кран в рабочем состоянии, скончался на месте происшествия в результате обрушения крана, помимо этого был нанесен материальный ущерб припаркованным поблизости шести автомобилям и трем квартирам в девятиэтажном здании, на которое упал кран.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 222.3 (Нарушение правил безопасности проведения строительных, горных или иных работ, повлекшее за собой по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия). Ведение следствия по уголовному делу указанием руководства Генеральной прокуратуры поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время в рамках уголовного дела ведутся интенсивные следственные мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)