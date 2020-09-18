СГБ Азербайджана арестовало лицо, участвовавшее в вооруженных конфликтах в Сирии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана арестован гражданин Азербайджана Ахмедов Амиль Мехман оглу, в отношении которого возникли основания для подозрения в участии в 2016-2019 гг. в вооруженных конфликтах в сирийских Алеппо, Хама и Идлибе в составе незаконных военных формирований, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт Службы.

Согласно информации, возникли основания для подозрения в том, что Ахмедов, пройдя подготовку в спецлагере в пос. Лероман города Алеппо и обучившись применению различных видов взрывных устройств и т.д., участвовал в составе незаконных вооруженных отрядов «Джейшуллах» и др.

Позднее Ахмедов тайно перешел на территорию третьего государства.

Он был задержан в качестве подозреваемого лица в ходе спецоперации СГБ 7 сентября 2020 г.

Ахмедов привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого лица по ст. 283-1.3 (создание групп с целью участия в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана, участие в этих группах, подготовке и вооруженных конфликтах) УК Азербайджана, и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование по уголовному делу продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова)