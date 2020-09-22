Экс-начальник Консульского управления МИД Азербайджана обратился в суд

Происшествия 22 сентября 2020 11:05 (UTC+04:00)
Экс-начальник Консульского управления МИД Азербайджана обратился в суд

БАКУ /Trend/ - Бывший начальник Консульского управления МИД Фаиг Багиров, задержанный во время операции, проведенной Службой государственной безопасности (СГБ), подал ходатайство в связи с изменением избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста на домашний арест, сообщает во вторник Trend.

Ходатайство, которое будет рассмотрено сегодня, находится в производстве Сабаильского районного суда, судья - Азер Тагиев.

Отметим, что Багиров был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности.

Решением Сабаильского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)

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