Генпрокуратура Азербайджана: Снарядом, выпущенным ВС Армении, убита 75-летняя женщина

(Первая версия в 13:16)

БАКУ /Trend/ - Снарядом, выпущенным ВС Армении, убита жительница села Хындырыстан Агдамского района 75-летняя Алиева Зарифа Гамбой гызы (1945), сообщает в среду Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.

Вооруженные силы Армении обстреливают с различных направлений населенные пункты Азербайджана, в том числе, подвергли артиллерийскому обстрелу Агдамский район.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят все следственно-оперативные меры, возможные в боевых условиях.

Отметим, что сегодня минобороны Азербайджана сообщило, что армянская армия вновь обстреливает населенные пункты Азербайджана.

ВС Армении обстреливают села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джабраильского районов.

Азербайджанская армия принимает надлежащие ответные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )