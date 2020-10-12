На Каспии произошло землетрясение магнитудой 4,9

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,9, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Землетрясение было зарегистрировано в 15:47 по местному времени.

Эпицентр был расположен на глубине 62 км.

(Текст: Кямаля Сеидова.)