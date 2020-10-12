В результате обстрела ВС Армении в Агдаме загорелся дом (ФОТО)

Происшествия 12 октября 2020 19:45 (UTC+04:00)
В результате обстрела ВС Армении в Агдаме загорелся дом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС Азербайджана, снаряд, выпущенный армянской армией, вызвал пожар в частном доме гражданина в Агдамском районе. Соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС, привлеченные к месту происшествия, потушили пожар и предотвратили его распространение на близлежащие здания.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)

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