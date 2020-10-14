Обстрелы со стороны ВС Армении привели к пожарам в школе и жилом доме - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, обстреливая из тяжелой артиллерии и ракетных установок азербайджанские населенные пункты, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные дома, хозяйства, продолжают вызывать на гражданских объектах разрушения и пожары.

Об этом в среду сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Так, в результате попадания снаряда, выпущенного с армянской стороны, в здании школы в Тертерском районе возник пожар. В результате пожара часть классной комнаты сгорела. Остальная часть школы была защищена от огня привлеченными на место происшествия соответствующими силами Государственной противопожарной службы МЧС.

Помимо этого, поступила информация о том, что в результате попадания снаряда возник пожар в частном доме в Тертерском районе. Ввиду интенсивного обстрела территории предотвратить пожар не удалось.

В МЧС отметили, что в целях тушения пожаров, возникших в результате армянских артобстрелов на различных объектах, в том числе гражданских, а также в частных и многоквартирных домах, хозяйствах, инфраструктурных объектах, министерство работает в усиленном режиме. В связи с чрезвычайными ситуациями министерство просит звонить на номер горячей линии "112".

(Текст: Турал Гараджаев)