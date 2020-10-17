В результате ракетного удара по Гяндже разрушена еще одна школа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного удара по Гяндже, совершенного ВС Армении, городская средняя школа № 29 подверглась серьезным разрушениям.

Как передает в субботу Trend, об этом на своей странице в Facebook написал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.