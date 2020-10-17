ВС Армении подвергли артобстрелу дом в Агджабединском районе, есть раненый

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении, грубо нарушая гуманитарный режим прекращения огня, объявленный с 12:00 10 октября 2020 года, продолжают преступные деяния против мирных граждан Азербайджана.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана, примерно в 16:00 17 октября, во время продолжающегося интенсивного ракетного и артиллерийского обстрела Агджабединского района с различных направлений в результате попадания артиллерийского снаряда во двор дома житель села Аразбар района Гаджиев Орхан Низами оглу 1991 года рождения получил телесные повреждения различной степени тяжести, жилому дому нанесен значительный ущерб.

В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют все возможные в нынешних условиях следственные мероприятия.