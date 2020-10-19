Генпрокуратура: В филиал хлопкоочистительного завода в Тертере попал снаряд

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего утра вооруженные подразделения Армении с различных направлений обстреливали Тертерский район из ракет и тяжелой артиллерии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Сегодня около 16:00 часов, в результате попадания снаряда на территорию села Азадгарагоюнлу произошел пожар в Тертерском филиале ООО "Хлопкоочистительный завод".

Сейчас сотрудники прокуратуры проводят следственные меры для выяснения, если пострадавшие при пожаре.

Общественность будет проинформирована дополнительно.

(Текст: Кямаля Сеидова.)