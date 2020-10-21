С начала армянских провокаций погибли 63, ранены 292 гражданина Азербайджана - генпрокуратура

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября в результате обстрела армянскими ВС населенных пунктов Азербайджана погибли 63, ранены 292 мирных жителя, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Кроме того, в непригодное состояние пришли 386 гражданских объектов, 90 многоэтажных жилых зданий и 1981 частный дом.

(Текст: Кямаля Сеидова)