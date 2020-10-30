В Измире произошло сильное землетрясение (ВИДЕО)(версия 2)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Измир произошло сильное землетрясение.

Как передает в пятницу Trend, подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.

По предварительной информации, в результате землетрясения разрушено 20 зданий, сведений о жертвах среди населения нет.

Сообщается, что толчки вызвали подъем уровня воды в Эгейском море, вследствие чего затоплены прилегающие территории.