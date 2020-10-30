В результате землетрясения в Измире скончались 6 человек, свыше 200 получили ранения

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в турецком городе Измир произошло сильное землетрясение. Подземные толчки силой 6,6 балла ощущались в городе и в прилегающих регионах.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции, в результате землетрясения скончались шесть человек, получили ранения 202 человека.

В ведомстве отметили, что к поисково-спасательным работам привлечены вертолеты.

По предварительным данным, разрушено 20 зданий. Толчки вызвали подъем уровня воды в Эгейском море, вследствие чего затоплены прилегающие территории.