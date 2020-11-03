ВС Армении выпустили более 20 снарядов по кладбищу в Тертере, полностью разрушены 65 могил (ФОТО)
ТЕРТЕР /Trend/ - ВС Армении вновь подвергли обстрелу Тертерский район, сообщает во вторник корреспондент Trend с места событий.
Артиллерийский обстрел был совершен по кладбищу в селе Сехлебад.
В результате обстрела полностью разрушены 65 могил, более 100 могилам нанесен ущерб.
По территории кладбища было выпущено более 20 снарядов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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