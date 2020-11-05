Скончался мужчина, раненый во время ракетного удара армянских ВС по Барде
БАКУ /Trend/ - Несмотря на усилия врачей, сегодня в стационаре скончался Пашаев Нифтали Салим оглу, 1995 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате ракетного обстрела центра Барды вооруженными силами Армении 28 октября 2020 года.
Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
Тем самым число мирных граждан Азербайджана, погибших с 27 сентября в результате артиллерийского и ракетного обстрела армянскими ВС, достигло 92. Ранения получили 404 гражданских лица, среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана
В Азербайджане утвержден порядок оказания соцпомощи проживающим за рубежом малообеспеченным соотечественникам
Позиция Ирана заключается в том, что оккупации территорий Азербайджана должен быть положен конец - посол
Информационная борьба в рамках Отечественной войны организована на высоком уровне - Новелла Джафароглу
Вопиющие военные преступления Армении должны быть решительно осуждены международным сообществом - глава МИД Азербайджана
Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта - минобороны Азербайджана
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику
Попытка диверсии со стороны Армении против подразделений азербайджанской армии предотвращена - минобороны
В Азербайджане контроль над "Виртуальной школой" будут осуществлять местные органы управления образованием
Мы решительно осуждаем угрозы со стороны армянского лобби во Франции в адрес телеканала TF1 - Хикмет Гаджиев
Как армянские епископы убивали новорожденных и готовили святотатственные просфоры – из бестселлера "Имя розы"
Лидер французской экстремистской группировки Zouaves Paris используется Арменией в качестве наемника
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации еще несколько сел Джабраильского, Зангиланского и Губадлинского районов