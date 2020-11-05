Скончался мужчина, раненый во время ракетного удара армянских ВС по Барде

БАКУ /Trend/ - Несмотря на усилия врачей, сегодня в стационаре скончался Пашаев Нифтали Салим оглу, 1995 года рождения, получивший тяжелые ранения в результате ракетного обстрела центра Барды вооруженными силами Армении 28 октября 2020 года.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Тем самым число мирных граждан Азербайджана, погибших с 27 сентября в результате артиллерийского и ракетного обстрела армянскими ВС, достигло 92. Ранения получили 404 гражданских лица, среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)