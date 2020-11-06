Осуществлена первая противопожарная операция на освобожденных от армянской оккупации землях Азербайджана - МЧС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Осуществлена первая противопожарная операция на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт МЧС.

Так, 5 ноября возле административного здания в освобожденном от армянской оккупации городе Физули на открытом участке произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен соответствующими силами Государственной противопожарной службы министерства, которые были немедленно привлечены на территорию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)