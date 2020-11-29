В Баку двое несовершеннолетних упали в водоем, на месте работают спасатели

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС поступила информация о том, что двое несовершеннолетних упали в водоем в Хазарском районе Баку.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на МЧС, к поисковым работам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы контроля малых судов и спасания на водах.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.