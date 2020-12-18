В Азербайджане за день произошли подряд два землетрясения

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море и Мингячевире сегодня произошли землетрясения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Первое землетрясение магнитудой 3 произошло в 05:18 по местному времени на глубине 14 км в 21 км к северо-западу от станции Мингячевир. Землетрясение не ощущалось.

Второе землетрясение произошло в 05:26 по местному времени в 28 км к востоку от станции Гала, в Каспийском море. Магнитуда землетрясения составила 3,1, эпицентр находился на глубине 62 км.

(Текст: Кямаля Сеидова)