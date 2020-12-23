Парковка автомобилей во дворах мешает тушению пожаров - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Введение на территории Азербайджана особого ужесточенного карантинного режима и установление ограничений движения с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 14 декабря 2020 года резко сократили использование автомобилей, а автотранспортные средства, в основном, припаркованы во дворах жилых зданий, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Как говорится в сообщении, в большинстве случаев парковка автомобилей у входа в здание, на проезжей части автомобильных дорог и непосредственно возле систем противопожарного водоснабжения препятствует движению автомобилей спасательных, пожарных и других крупногабаритных автомобилей спецназначения во время чрезвычайных ситуаций, также затрудняет подачу воды из водоемов и гидрантов при тушении пожаров, а в ряде случаев делает это невозможным.

Анализ причины пожаров, произошедших в последнее время в стране, а также пожаров, наблюдаемых в ряде зарубежных стран, требует своевременного принятия необходимых мер.

Проблема в том, что автомобили паркуются в неположенных местах, создавая тем самым серьезные препятствия спасателям для оперативного выполнения их обязанностей.

Учитывая вышесказанное, МЧС еще раз просит граждан парковать автомобили только в положенных местах, сохраняя расстояние друг от друга для беспрепятственного доступа во дворы спасательных и пожарных автомобилей, других крупногабаритных автомобилей спецназначения во время чрезвычайных ситуаций, а также для удобного использования гидрантов при тушении пожаров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)