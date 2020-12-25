В здании AzTV обрушилась кровля
БАКУ /Trend/ - В административном здании ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" произошел несчастный случай.
Как передает Trend, об этом сообщил отдел социальных медиа и связей с общественностью ЗАО.
По сообщению, сегодня вечером в трехэтажном здании на территории ЗАО обрушилась кровля в одном из помещений, в результате чего пострадал сотрудник телевидения.
На место происшествия были привлечены спасатели МЧС. Проводится работа по извлечению работника из под завалов.
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