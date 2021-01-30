Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащих в ДТП на Омарском перевале

БАКУ /Trend/ - По факту гибели двух военнослужащих азербайджанской армии в ДТП на Омарском перевале возбуждено уголовное дело, сообщил в субботу в ответ на запрос Trend старший помощник военного прокурора республики, глава пресс-службы Военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.

По его словам, на основании поступившей информации сотрудники Гянджинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.

"Как сообщалось ранее, 28 января в результате ДТП с участием транспортного средства марки «Урал», проезжавшего через так называемый «Омарский перевал» в Кельбаджарском районе, погибли военнослужащие-сверхсрочники Мустафаев Рамиз Багман оглу и Гарагезов Алхан Акпер оглу. По факту в Гянджинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 351.3 (Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия. Расследование продолжается, и будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства», - сказал Алиев.

(Текст: Кямаля Сеидова)