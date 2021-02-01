В Шемахинском районе произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Шемахинском районе зафиксировано землетрясение.

Об этом Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно данным, зафиксированные в 2 км к западу от станции Пиргули, подземные толчки в эпицентре ощущались с силой в 3 балла.