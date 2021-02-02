В Физули три человека подорвались на мине
БАКУ /Trend/ - На территории села Юхары Яглывенд Физулинского района три гражданских лица подорвались на мине. Инцидент произошел в тот момент, когда они пытались добраться до освобожденных территорий по сторонней дороге, сообщили во вторник Trend в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана.
Согласно информации, один из подорвавшихся скончался на месте, два других лица получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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