Физулинская районная прокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине гражданских лиц

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана Бахруз Иманов 1981 года рождения, Азад Мухтаров 1992 года рождения и Рафис Мамишов 1984 года рождения около 17:00 2 февраля 2021 года во время движения на автомобиле "ГАЗ-53" с государственным регистрационным номером 11-BJ-263 на территории села Юхары Яглывенд Физулинского района подорвались на противотанковой мине, передает во вторник Trend.

В результате Б.Иманов скончался на месте, А.Мухтаров и Р.Мамишов получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) и другим статьям УК Азербайджанской Республики.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)