В результате взрыва погиб военнослужащий азербайджанской армии
БАКУ /Trend/ - Днем четвертого февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, в результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглы.
Двое других военнослужащих азербайджанской армии, Бабаев Немат Новруз оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглы, получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.
По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.
(Текст: Турал Гараджаев)
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