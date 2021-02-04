В результате взрыва погиб военнослужащий азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Днем четвертого февраля на территории Агдамского района произошел взрыв.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, в результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам оглы.

Двое других военнослужащих азербайджанской армии, Бабаев Немат Новруз оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз оглы, получили телесные повреждения различной степени. В настоящее время раненые находятся под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования близким погибшего военнослужащего.

(Текст: Турал Гараджаев)