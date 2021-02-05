Землетрясение в Армении - толчки ощущались и в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Недалеко от озера Гёйче на территории Армении произошло землетрясение, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.
Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в 19:36 по местному времени.
Подземные толчки были зафиксированы на глубине двух километров.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана - в Газахе, Товузе, Гедабеке, Гяндже, Шахбузе силой до 4-5 баллов, в других районах до 3-4 баллов.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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