Полковник-лейтенант азербайджанской армии подорвался на мине в Суговушане

БАКУ /Trend/ - Полковник-лейтенант армии Азербайджана Кямиль Дуниев подорвался на мине.

Как передает во вторник Trend, инцидент произошел в селе Суговушан Тертерского района.

Он с тяжелыми ранениями был доставлен в госпиталь.

Данный факт подтвердили в министерстве обороны Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)