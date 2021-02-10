Задержаны еще 6 гражданских лиц, незаконно въехавших на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проезд гражданских лиц на освобожденные территории Азербайджана без соответствующего разрешения по дорогам в обход блокпостов представляет угрозу для их жизни и здоровья. Несмотря на многократные предупреждения по этому поводу, все еще встречаются граждане, которые нарушают установленные правила.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, продолжает поступать информация о лицах, которые рискуют своей жизнью, чтобы попасть на освобожденные, но не полностью разминированные территории. Для своевременного предотвращения подобных опасных ситуаций 9 февраля сотрудниками правоохранительных органов Ходжавендского и Физулинского районов были приняты превентивные меры. В результате были установлены и задержаны шесть жителей Агджабединского района – Гафар Галандаров, Фирдовси Алиев, Эмин Мамедов, Сафар Алиев, Эльчин Алиев и Махир Мамедов, незаконно проникшие на освобожденные территории вышеуказанных районов. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой действиям этих людей будет дана правовая оценка.

МВД Азербайджана вновь призывает граждан воздержаться от незаконных поездок на освобожденные территории и не подвергать опасности свою жизнь и здоровье.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: надир Насиров)