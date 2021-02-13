Землетрясение в Армении ощущалось также и в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В 44 километрах от станции Гейдарабад на территории Армении произошло землетрясение, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.

Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в 15:29 по местному времени. Подземные толчки были зафиксированы на глубине двух километров.

Отмечается, что землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана и в Нахчыванской АР силой до 3-4 баллов.

(Редактор: Наталья Кочнева)