Землетрясение в Армении ощущалось также и в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В 44 километрах от станции Гейдарабад на территории Армении произошло землетрясение, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.
Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в 15:29 по местному времени. Подземные толчки были зафиксированы на глубине двух километров.
Отмечается, что землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана и в Нахчыванской АР силой до 3-4 баллов.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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