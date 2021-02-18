Один человек погиб в результате взрыва мины в Суговушане

БАКУ /Trend/ - Один человек погиб в результате взрыва мины в четверг в селе Суговушан Тертерского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, погибшим в результате взрыва мины является бывший вынужденный переселенец из Лачинского района, который до настоящего времени проживал в селе Сейдимли Тертерского района, Махмудов Бахтияр Махмуд оглу, 1988 года рождения.

(Редактор: Наталья Кочнева)