Один человек погиб в результате взрыва мины в Суговушане
БАКУ /Trend/ - Один человек погиб в результате взрыва мины в четверг в селе Суговушан Тертерского района.
Как сообщает Карабахское бюро Trend, погибшим в результате взрыва мины является бывший вынужденный переселенец из Лачинского района, который до настоящего времени проживал в селе Сейдимли Тертерского района, Махмудов Бахтияр Махмуд оглу, 1988 года рождения.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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