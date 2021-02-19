В освобожденном селе Тертерского района в результате подрыва мины погиб мирный житель

БАКУ /Trend/ - В прокуратуру Тертерского района поступила информация о том, 18 февраля около 18.00 граждане - Бахтияр Махмудов и его родственник Эльшан Аббасов на автомобиле «Нива» подорвались на мине на территории освобожденного от оккупации села Талыш Тертерского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на прокуратуру Тертерского района.

Следствие установило, что Махмудов подорвался на мине, когда вышел из машины.

Назначена экспертиза, в качестве свидетеля происшествия допрошен Эльшан Аббасов.

По факту в прокуратуре района возбуждено уголовное дело по ст. 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана.

Следственно-оперативные меры по делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)