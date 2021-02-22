Гражданское лицо подорвалось на мине в Тертерском районе
БАКУ /Trend/ - В Тертерскую районную прокуратуру 22 февраля около 17:00 поступило сообщение о том, что Ниямеддин Вердиев, 1976 года рождения, подорвался на мине на освобожденной территории Тертерского района Азербайджана.
Как сообщили в понедельник Trend в районной прокуратуре, в ходе проведенных расследований было установлено, что Ниямеддин Вердиев пас скот на данной территории и получил травму "травматическая ампутация правой ноги ниже колена" и другие многочисленные ранения в результате подрыва на мине.
По факту в Тертерской районной прокуратуре ведется расследование.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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