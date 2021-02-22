Состояние подорвавшегося на мине в Тертере оценивается как средне-тяжелое - Репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - Подорвавшийся на мине на территории села Борсунлу Тертерского района 45-летний Вердиев Ниямеддин Хикмет оглу был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.

Врач-травматолог больницы Хафиз Алиев заявил Карабахскому бюро Trend, что состояние пострадавшего оценивается как средне-тяжелое:

"Он был доставлен в хирургическое отделение Бардинской центральной районной больницы с диагнозом осколочные ранения обеих нижних конечностей. Произведена травматическая ампутация трети голени правой нижней конечности. В настоящее время его состояние оценивается как средне-тяжелое".

Отметим, что в связи с данным фактом в Тертерской районной прокуратуре начато расследование.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Чингиз Гусейнов. Редактор: Наталья Кочнева)