В Физулинском районе обнаружены два брошенных армянами ЗРК "ИГЛА-С" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается осуществление мер в направлении обнаружения оружия, брошенного во время войны армянской армией на освобожденных территориях Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Физулинского районного отдела полиции проводят регулярные рейды на служебной территории, осматривают оставленные окопы вражеской армии.

В ходе очередных мероприятий были обнаружены брошенные армянскими военнослужащими оружие и боеприпасы, а именно: два ЗРК "ИГЛА-С", четыре автомата, семь гранат различного вида, одно орудие "Карбонит", один противотанковый гранатомет, более 19 000 патронов различного калибра,144 снаряда и автоматные магазины.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)