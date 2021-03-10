ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о столкновении поезда с автобусом в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Сегодня вблизи станции "Баш Сумгайыт" произошел несчастный случай со смертельным исходом.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги", маневровый тепловоз с составом в 10 вагонов-цистерн во время движения в направлении "Сумгайтской чайной станции" на нерегулируемом железнодорожном проезде столкнулся с микроавтобусом, которым управлял Мариф Валех оглу Лазымов.

«В результате происшествия скончался составитель поезда Муртуз Алексей оглу Абдуллаев. Причина аварии выясняется соответствующими органами.

От имени ЗАО "Азербайджанские железные дороги" выражаем соболезнования семье Муртуза Абдуллаева», — сказали в пресс-службе.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)