В Физули обнаружена очередная партия брошенного армянами оружия и боеприпасов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия по обнаружению боеприпасов, брошенных при бегстве армянской армией, потерпевшей сокрушительное поражение в Отечественной войне.

Как сообщили в пятницу Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередного мероприятия сотрудники Физулинского районного отдела полиции обнаружили и передали по назначению брошенные при бегстве армянскими военными 20 ПТРК Spike, два противотанковых гранатомета СПГ-9, 11 различных противопехотных ракетных комплексов, два гранатомета и 78 снарядов к ним, шесть автоматных магазинов и 330 пулеметных патронов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)