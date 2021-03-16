МВД Азербайджана призвало граждан воздержаться от посещения неразминированных территорий

БАКУ /Trend/ - Несмотря на неоднократные предупреждения о том, что въезд мирных жителей в освобожденные территории Азербайджана без соответствующих разрешений и по дорогам в объезд контрольно-пропускных пунктов представляет серьезную угрозу их жизни и здоровью, и поэтому следует воздерживается от таких действий, по-прежнему имеют место случаи, когда люди с риском для жизни обходят контрольно-пропускные пункты и посещают освобожденные от оккупации территории, которые неполностью очищены от мин.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сегодня, 16 марта, примерно в 17 часов жители села Алятли Агдамского района Гусейнов Акиф, его сыновья Рази, Байрам, Анар и их сосед Абдулов Бахруз с целью посетить могилы родственников, похороненных на кладбище в селе Юсифджанлы, подорвались на мине при входе на территорию ограниченного доступа, которая еще не очищена от мин. В результате братья Рази и Байрам Гусейновы скончались, еще трое были госпитализированы с различными травмами», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в связи с фактом возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

«Мы еще раз призываем наших граждан воздерживаться от таких поездок до полного разминирования территорий, в противном случае такие действия могут привести к потере жизни или здоровья», — подчеркивается в заявлении.

(Автор: Самир Али)