Помилован человек, осужденный за теракт в бакинском метро

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О помиловании ряда осужденных лиц» от 18 марта помилован человек, приговоренный к пожизненному лишению свободы за совершение теракта в бакинском метро.

Как сообщает в четверг Trend, решением Азербайджанского суда по тяжким преступлениям от 16 июля 2001 Асланов Азер Магеррам оглу был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение теракта между станциями метро «28 Мая» и «Гянджлик» Бакинского метрополитена.

Согласно подписанному главой государства распоряжению, срок наказания осужденного Асланова был сокращен до 25 лет.

Напомним, что в результате теракта между станциями метро «28 Мая» и «Гянджлик» погибли 13, были ранены 42 человека.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)