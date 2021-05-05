Сильный ветер повалил в Баку 15 деревьев (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку порывистый ветер повалил 15 больших деревьев, сообщили в среду Trend в отделе охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению при Исполнительной власти (ИВ) столицы.
"Сильный ветер повалил деревья в Наримановском, Насиминском и Бинагадинском районах. На место прибыли работники структур ИВ, которые убирают деревья с территории", - сказали в объединении.
В Наримановском районе столицы поваленное ветром дерево повредило фонарный столб.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Турция поставила в Азербайджан очередную партию новой инженерной техники и оборудования (ФОТО/ВИДЕО)
Вице-президент компании Halliburton по Западно-Каспийскому региону посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
Подготовлена Концепция Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея победы в Баку (Эксклюзив)
Национальная арена гимнастики в Баку полностью готова принять Кубок мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Казахстанско-грузинский экономический союз способствует углублению экономических связей – почетный консул
Обучение студентов из социально уязвимых групп в Азербайджане и в этом году будет оплачиваться государством