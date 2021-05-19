Обезврежен нарушитель госграницы Азербайджана, причастный к гибели пограничников - МВД

БАКУ /Trend/ - Обезврежен один из граждан Ирана, нарушивших ранее государственную границу Азербайджана и причастных к гибели двух военнослужащих Погранслужбы (ГПС), сообщил в среду Trend глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

По его словам, в результате совместных оперативно-розыскных мер, проведенных Внутренними войсками МВД и ГПС, было обнаружено местонахождение данного лица, скрывавшегося в горах в Ярдымлинском районе.

«Он оказал вооруженное сопротивление и был обезврежен», - сказал Захидов.

Отметим, что ранее был задержан нарушитель государственной границы Азербайджана - гражданин Ирана Барги Хасанали Новруз,

Напомним, что 15 мая, около 16:00, трое неизвестных нарушили государственную границу Азербайджана вблизи села Гендере Ярдымлинского района в зоне службы пограничной заставы "Гёйтепе" погранвойск ГПС. Нарушители, не подчинившись законным требованиям пограничников, открыли по ним огонь. В результате старший лейтенант Самир Эльмар оглу Эйвазов и младший сержант Фарид Эльчин оглу Алимов получили ранения. Военнослужащие незамедлительно были доставлены в медицинское учреждение, но спасти их жизни не удалось.

По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 120.2.1, 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3, 318.1 и другим статьям УК Азербайджана.

В ходе осмотра места происшествия были найдены и изъяты ввезенные на территорию Азербайджана 3 840 граммов марихуаны, 95 граммов метамфетамина, 17 715 таблеток прегабалина, гильзы от огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)