В Азербайджане произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Имишлинском районе зафиксировано землетрясение.
Как передает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, землетрясение произошло в 18:20 по местному времени в Имишлинском районе, в 21 км к западу от станции Саатлы.
Магнитуда землетрясения составила 3 балла, а глубина на уровне 45-ти километров.
Лента новостей
В Казахстане в рамках соглашения с иностранными недропользователями пересмотрят долю местного содержания
В Баку состоялась торжественная церемония закрытия Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп (ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у мужчин и среди смешанных пар (ФОТО)
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе у женщин и среди трио (ФОТО)
Посвящаю медаль своему тренеру – бронзовый призер Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова
В Баку состоялась церемония награждения победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп и в программе аэродэнс (ФОТО)
Команда России завоевала золото Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку в программе аэродэнс (ФОТО)
Продолжаются выступления финалистов Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)
В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Всемирных соревнований по аэробной гимнастике (ФОТО)
Первое место на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку среди смешанных пар заняли спортсмены из Румынии
В Баку наградили победителей Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе и в составе трио (ФОТО)
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на Всемирных соревнованиях по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)
В Баку стартовал финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)
За его внешней сдержанностью скрывалась добрая душа - Зия Шихлинский, режиссер фильма о Таире Салахове
Новая информационная стратегия Президента Азербайджана помогает эффективно доносить позицию страны до международного сообщества
Впечатления от Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку замечательные - украинский спортсмен
IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО)