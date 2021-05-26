На рынке в Барде начался сильный пожар (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - На территории рынка села Гюльоглулар Бардинского района начался сильный пожар, сообщает в среду Карабахское бюро Trend.
К тушению пожара привлечены силы МЧС Азербайджана.
Подробная информация будет сообщена дополнительно.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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