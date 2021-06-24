В Баку столкнулись два автобуса, пострадали 7 человек (версия 2)

(первая версия в 15:45)

БАКУ /Trend/ - В Баку столкнулись два маршрутных автобуса, в результате пострадали семь человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

24 июня, около 13:30, на проспекте Микаила Усейнова столкнулись автобусы маршрутов №5 и №125.

В результате ДТП погибших нет, семь человек получили телесные повреждения, им была оказана первая медицинская помощь.

БТА проводит расследование инцидента и потребовало объяснений от компании - перевозчика ООО BakuBus.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)