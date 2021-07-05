В Физулинском районе горит заминированная территория - МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В селе Гаразалы Физулинского района Азербайджана (в направлении поселка Гадрут Ходжавендского района) произошел пожар.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, пожар произошел на заминированном поле и частично в лесном массиве в горной местности со сложным рельефом.

В тушении огня задействован вертолет авиационного отряда МЧС. Неотложные меры по тушению пожара продолжаются.

(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)