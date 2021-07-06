Ранен военнослужащий азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - Приблизительно в 17:50 шестого июля подразделения азербайджанской армии в направлении села Алиагали Агдамского района были обстреляны незаконными армянскими вооруженными формированиями с территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, в результате обстрела получил ранение наш военнослужащий – старший прапорщик Дадашов Сакит Ахлиман оглы, который участвовал в работах по благоустройству дороги. Раненому была оказана первая медицинская помощь, и он был доставлен в военный госпиталь.

Командование российских миротворческих сил и Турецко-российский совместный мониторинговый центр были проинформированы для расследования инцидента.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)