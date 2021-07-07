На газахском направлении азербайджано-армянской границы вспыхнул пожар (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - На газахском направлении азербайджано-армянской границы вспыхнул пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Шестого июля на короткий номер 112 горячей линии ведомства поступила информация о пожаре, вспыхнувшем на приграничной с Арменией территории Газахского района Азербайджана.

Соответствующие подразделения МЧС незамедлительно были привлечены к тушению огня. Было установлено, что пожар начался в Армении и перекинулся на азербайджанскую территорию.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС пожар на территории сел Асланбейли и Гаймаглы Газахского района был локализован и потушен к утру седьмого июля.

В результате пожара сгорели сухая трава и кустарник на территории площадью около 180 гектаров.

Кроме того, седьмого июля на горячую линию МЧС поступила информация о пожаре на приграничной с Арменией территории села Фарахли Газахского района, на место происшествия незамедлительно были привлечены пожарные расчеты.

Пожар был локализован и потушен в кратчайшие сроки. На пяти гектарах сгорели сухая трава и кустарник.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)