БАКУ /Trend/ - Физулинская районная прокуратура распространила информацию в связи с подрывом на мине двух человек, передает в четверг Trend.

Подчеркивается, что 8 июля, около 14:00, в районную прокуратуру поступила информация о том, что два человека подорвались на мине на освобожденной от оккупации территории Физулинского района.

В ходе проверки было установлено, что жители Физулинского района Нуну Нуриев и Эльнур Гашимов незаконно проникли на территорию освобожденного от оккупации села Ашагы Абдурахманлы в обход контрольных постов и подорвались на противопехотной мине, в результате чего получили тяжелые ранения.

В настоящее время по факту в Физулинской районной прокуратуре ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)