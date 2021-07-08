Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине двух человек в Физули

БАКУ /Trend/ - В Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине двух гражданских лиц.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на районную прокуратуру, сотрудники прокуратуры и полиции с участием специалистов Агентства Азербайджана по разминированию осмотрели место происшествия.

В ходе проведенного расследования было установлено, что жители Физулинского района Нуриев Нуру Аслан оглу (1976 года рождения) и Гашимов Эльнур Айдын оглу (1982 года рождения) подорвались на противопехотной мине на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, в результате чего Нуру Нуриев скончался на месте происшествия, а Эльнур Гашимов потерял левую ногу.

По факту в Физулинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.7 (покушение на убийство двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные действия.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)