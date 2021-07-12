Возбуждено уголовное дело по факту ранения водителя в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физули

БАКУ /Trend/ - Прокуратура Физулинского района Азербайджана возбудила уголовное дело по факту ранения водителя Халилова Эльшана Эйваз оглу (1987 года рождения) в результате взрыва кассетного боеприпаса, сообщили в понедельник в надзорном ведомстве в ответ на запрос Trend.

Уголовное дело возбуждено по статьям 29, 120.2.4 (попытка к убийству с особой жестокостью или общеопасным способом), 29, 120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

По делу проводятся оперативно - следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 12 июля, около 11:00, в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физулинском районе Азербайджана тяжелые ранения получил житель Евлахского района Халилов Эльшан Эйваз оглу.

В результате предварительного расследования было установлено, что взрыв прогремел при контакте Халилова, работающего водителем в ООО Körpü-Bina-Tikinti, с неразорвавшейся боеголовкой кассетной бомбы.

Инцидент произошел на территории освобожденного села Гараханбейли.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)